M5S: espulsi per no fiducia a Draghi, Grillo apre a ipotesi reintegro/Adnkronos (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Trentasei parlamentari, 15 al Senato e 21 alla Camera. Numeri importanti, su cui si interrogano tra Genova, Roma e Milano. Sono gli ultimi espulsi in casa 5 Stelle: 15 senatori e 21 deputati ‘rei’ di non aver dato la fiducia al governo Draghi, tra voti contrari, astensioni e assenze strategiche. Trentasei parlamentari fuori dai gruppi parlamentari, mentre i probiviri hanno aperto il procedimento disciplinare nei loro confronti. Lo Statuto parla chiaro: se sei espulso dal gruppo parlamentare, allora sei fuori anche dal M5S. Ora però i vertici dei 5 Stelle, Beppe Grillo e Davide Casaleggio in testa, si stanno interrogando sulla possibilità di riammettere i ribelli al governo tecnico, con un atto di clemenza che potrebbe contraddistinguere il nuovo corso ‘contiano’ del ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. () – Trentasei parlamentari, 15 al Senato e 21 alla Camera. Numeri importanti, su cui si interrogano tra Genova, Roma e Milano. Sono gli ultimiin casa 5 Stelle: 15 senatori e 21 deputati ‘rei’ di non aver dato laal governo, tra voti contrari, astensioni e assenze strategiche. Trentasei parlamentari fuori dai gruppi parlamentari, mentre i probiviri hanno aperto il procedimento disciplinare nei loro confronti. Lo Statuto parla chiaro: se sei espulso dal gruppo parlamentare, allora sei fuori anche dal M5S. Ora però i vertici dei 5 Stelle, Beppee Davide Casaleggio in testa, si stanno interrogando sulla possibilità di riammettere i ribelli al governo tecnico, con un atto di clemenza che potrebbe contraddistinguere il nuovo corso ‘contiano’ del ...

fattoquotidiano : M5s, alla Camera è nata la componente degli espulsi “Alternativa c’è”. Da Colletti a Maniero: le prime 12 adesioni - fisco24_info : M5S, espulsi per no fiducia a Draghi: Grillo apre a ipotesi reintegro: Solo il garante può cancellare cartellini ro… - Adnkronos : #M5S, espulsi per no fiducia a Draghi: Grillo apre a ipotesi reintegro - TV7Benevento : M5S: espulsi per no fiducia a Draghi, Grillo apre a ipotesi reintegro/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : M5S: espulsi per no fiducia a Draghi, Grillo apre a ipotesi reintegro/Adnkronos... -