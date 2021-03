M5S: espulsi per no fiducia a Draghi, Grillo apre a ipotesi reintegro/Adnkronos (2) (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) – A impensierire ulteriormente i vertici M5S è arrivata poi l’ordinanza con cui il tribunale di Cagliari ha nominato un curatore speciale del Movimento Cinquestelle, ‘rimasto privo di rappresentanza legale’. Ordinanza che, non a caso, il comitato di garanzia del Movimento sta cercando di recuperare, proprio per valutare cosa si rischi in concreto, anche sul fronte delle ultime espulsioni.Non secondario poi, raccontano alcuni beninformati, il ‘salasso’ che ha comportato la cacciata di un numero così corposo di eletti dai gruppi parlamentari. Circa sessantamila euro in meno per ogni deputato e senatore sottratti alle spese del gruppo alla voce comunicazione. A cui si aggiungono i 300 euro mensili che ciascun eletto versa, o meglio dovrebbe versare, all’associazione Rousseau. Un motivo in più per accelerare la pax interna. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 marzo 2021) () – A impensierire ulteriormente i vertici M5S è arrivata poi l’ordinanza con cui il tribunale di Cagliari ha nominato un curatore speciale del Movimento Cinquestelle, ‘rimasto privo di rappresentanza legale’. Ordinanza che, non a caso, il comitato di garanzia del Movimento sta cercando di recuperare, proprio per valutare cosa si rischi in concreto, anche sul fronte delle ultimeoni.Non secondario poi, raccontano alcuni beninformati, il ‘salasso’ che ha comportato la cacciata di un numero così corposo di eletti dai gruppi parlamentari. Circa sessantamila euro in meno per ogni deputato e senatore sottratti alle spese del gruppo alla voce comunicazione. A cui si aggiungono i 300 euro mensili che ciascun eletto versa, o meglio dovrebbe versare, all’associazione Rousseau. Un motivo in più per accelerare la pax interna. L'articolo ...

