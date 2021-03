Lutto nel mondo del volley, è morto Andrea Nannini (Di lunedì 1 marzo 2021) Andrea Nannini è morto all’età di 76 anni. L’ex giocatore di pallavolo si è spento dopo una lunga malattia. ROMA – Il mondo del volley italiano piange Andrea Nannini, morto all’età di 76 anni. L’ex bandiera della Panini Modena si è spento nella giornata di lunedì 1 marzo 2021 dopo una lunga malattia. La notizia è stata accolta con molto dolore dall’interno settore pallavolistico italiano. Una lunga carriera, infatti, sui campi di volley per il modenese sia da atleta che da allenatore. Nei prossimi giorni le squadre ricorderanno il grande campione e punto di riferimento di questo sport. Chi era Andrea Nannni Nato a Formigine, Andrea Nannini ha iniziato a giocare a pallavolo ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021)all’età di 76 anni. L’ex giocatore di pallavolo si è spento dopo una lunga malattia. ROMA – Ildelitaliano piangeall’età di 76 anni. L’ex bandiera della Panini Modena si è spento nella giornata di lunedì 1 marzo 2021 dopo una lunga malattia. La notizia è stata accolta con molto dolore dall’interno settore pallavolistico italiano. Una lunga carriera, infatti, sui campi diper il modenese sia da atleta che da allenatore. Nei prossimi giorni le squadre ricorderanno il grande campione e punto di riferimento di questo sport. Chi eraNannni Nato a Formigine,ha iniziato a giocare a pallavolo ...

