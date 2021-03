Luna Rossa-New Zealand: il precedente della Coppa America 2000. Black Magic fu superiore (Di lunedì 1 marzo 2021) Prosegue ad Auckland il percorso di avvicinamento verso l’America’s Cup 2021, con il defender Emirates Team New Zealand ed il challenger Luna Rossa Prada Pirelli che si affronteranno in una serie al meglio delle 13 regate (trionfa chi arriva prima a quota 7 punti) con l’obiettivo di conquistare il trofeo sportivo più antico al mondo. L’inizio del match race tra neozelandesi e italiani è previsto non prima di mercoledì 10 marzo (a causa di un lockdown 3 di sette giorni), ma l’impressione è che alla fine si opterà per il fine settimana 12-14 marzo. C’è grandissima attesa in Nuova Zelanda per il quarto scontro a eliminazione diretta della storia tra Team New Zealand e Luna Rossa, a 21 anni di distanza dal primo head to head andato in scena proprio nel ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Prosegue ad Auckland il percorso di avvicinamento verso l’’s Cup 2021, con il defender Emirates Team Newed il challengerPrada Pirelli che si affronteranno in una serie al meglio delle 13 regate (trionfa chi arriva prima a quota 7 punti) con l’obiettivo di conquistare il trofeo sportivo più antico al mondo. L’inizio del match race tra neozelandesi e italiani è previsto non prima di mercoledì 10 marzo (a causa di un lockdown 3 di sette giorni), ma l’impressione è che alla fine si opterà per il fine settimana 12-14 marzo. C’è grandissima attesa in Nuova Zelanda per il quarto scontro a eliminazione direttastoria tra Team New, a 21 anni di distanza dal primo head to head andato in scena proprio nel ...

