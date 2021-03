L'ordinanza della Sardegna in zona bianca e i nuovi colori delle regioni da oggi (Di lunedì 1 marzo 2021) Nell'Isola ristoranti aperti fino alle 23, bar fino alle 21, coprifuoco che slitta dalle 23.30 alle 5 fino al prossimo 15 marzo. Per palestre, piscine, musei e altre attività serviranno invece ... Leggi su today (Di lunedì 1 marzo 2021) Nell'Isola ristoranti aperti fino alle 23, bar fino alle 21, coprifuoco che slitta dalle 23.30 alle 5 fino al prossimo 15 marzo. Per palestre, piscine, musei e altre attività serviranno invece ...

Ultime Notizie dalla rete : ordinanza della L'ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas con le nuove disposizioni dopo l'ingresso della Sardegna in zona bianca 6) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 1° marzo 2021 fino al 15 marzo 2021, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori diverse prescrizioni, anche di segno ...

Coronavirus, a Mazara sbarca la variante 'Sudafricana'. Situazione stabile in Sicilia Il presidente della Regione Nello Musumeci ha appena firmato, infatti, la proroga dell'ordinanza n.13 dello scorso 12 febbraio. Il provvedimento resterà in vigore fino a venerdì 5 marzo. Coloro che ...

COVID-19, ORDINANZA n. 6 del 27 FEBBRAIO 2021 - Primo Piano Regione Campania Scuole chiuse a Rimini: scatta il ricorso al Tar "Leggeremo attentamente l’ordinanza e valuteremo il ricorso al Tar come era stato ... Non si tratta più solo delle superiori, ma anche le scuole medie e le elementari finite nel tunnel della Dad. "E’ ...

Ascoli in zona arancione: l'ultimo weekend di movida dei carabinieri e della polizia che ha coordinato i servizi di controllo. Nonostante il grande affollamento non sono state rilevate irregolarità a carico degli esercenti e degli avventori. Anche le ...

