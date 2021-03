Londra non ha il Recovery. E il conto del Covid costringe Boris ad alzare le tasse (Di lunedì 1 marzo 2021) Di fronte al conto salato della pandemia, e in assenza dei miliardi del Recovery Fund, il governo di Londra si prepara ad annunciare un piano per aumentare le tasse sul reddito. Il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak presenterà le misure mercoledì assieme al piano di bilancio per il 2021. Un “aumento furtivo delle imposte sul reddito per pagare la bolletta di Covid-19”: così il Times definisce l’insieme di misure messe a punto dal Tesoro per “aumentare l’imposta sul reddito di 6 miliardi di sterline”, mentre delinea un “percorso” per trovare 43 miliardi in più all’anno per tappare un buco nero nelle finanze del Paese. Quel buco, del resto, lo conosciamo bene anche noi: proprio oggi l’Istat ha comunicato che il rapporto tra debito e Pil è schizzato al 155,6% nel 2020 dal 134,6% del 2019. Solo che ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Di fronte alsalato della pandemia, e in assenza dei miliardi delFund, il governo disi prepara ad annunciare un piano per aumentare lesul reddito. Il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak presenterà le misure mercoledì assieme al piano di bilancio per il 2021. Un “aumento furtivo delle imposte sul reddito per pagare la bolletta di-19”: così il Times definisce l’insieme di misure messe a punto dal Tesoro per “aumentare l’imposta sul reddito di 6 miliardi di sterline”, mentre delinea un “percorso” per trovare 43 miliardi in più all’anno per tappare un buco nero nelle finanze del Paese. Quel buco, del resto, lo conosciamo bene anche noi: proprio oggi l’Istat ha comunicato che il rapporto tra debito e Pil è schizzato al 155,6% nel 2020 dal 134,6% del 2019. Solo che ...

