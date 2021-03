Lo Scaffale dei Libri | la nostra rubrica settimanale | diamo i voti a Lucio Dalla | La felicità degli altri | Il serpente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 marzo 2021) “Però, mi sono rotto, torno a casa, e mi rimetterò in mutande”.era, è, sarà dappertutto. Per sempre. Se Ernesto Assante e Gino Castaldo volevano sfruculiare nel profondo l’anima poetica, musicale, bolognese dellodeici sono riusciti. Sommi conoscitori della materia, come della musica leggera italiana tutta, raccontano la vita del cantautore bolognese in “” (Mondadori) con una malia, una potenza, un pudore che non avevamo ancora rintracciato da nessuna parte. Un flusso inesausto di intrecci storici ed umani, di guizzi vitali, di analisi dei testi musicali ad avvolgere come una amichevole coperta calda, come un mantello di silenzioso rispetto, la vita di un genio della musica e dello spettacolo. Attenzione però, è un ...