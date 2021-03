Livorno, Amelia è il nuovo tecnico: “Ho accettato senza pensarci due volte” (Di lunedì 1 marzo 2021) “Ho accettato senza pensarci due volte. Mi ha chiamato ieri in tarda serata il diesse Rubino ed al Livorno, la società che mi ha lanciato nel grande calcio, non si può dire di no. Orgoglioso di essere qui”. Queste le prime dichiarazioni di Marco Amelia, ex portiere del Livorno e ora nuovo allenatore. Era arrivato in amaranto nel 2001, quando la società era ancora in C1 con il ruolo di terzo portiere. “Per me – ha proseguito Amelia – si tratta di un inizio, non di un ritorno“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) “Hodue. Mi ha chiamato ieri in tarda serata il diesse Rubino ed al, la società che mi ha lanciato nel grande calcio, non si può dire di no. Orgoglioso di essere qui”. Queste le prime dichiarazioni di Marco, ex portiere dele oraallenatore. Era arrivato in amaranto nel 2001, quando la società era ancora in C1 con il ruolo di terzo portiere. “Per me – ha proseguito– si tratta di un inizio, non di un ritorno“. SportFace.

DiMarzio : #Amelia è pronto a tornare al #Livorno come allenatore: chi ha fatto come lui in passato? - DiMarzio : #SerieC | Grande ritorno a #Livorno: Marco #Amelia sarà il nuovo allenatore - DiMarzio : #Amelia torna al #Livorno da allenatore: è ufficiale ?? - sportface2016 : #Livorno, #Amelia è il nuovo tecnico: 'Mi ha chiamato ieri in tarda serata il diesse Rubino e al #Livorno, la socie… - losservcom : Marco Amelia è il nuovo allenatore del Livorno Calcio -