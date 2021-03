LIVE – Venezia-Reggiana 0-0 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

ReggianaLIVE : Punizione di Laribi da destra, la palla arriva a Varone che trova la respinta della difesa di casa #VENREG - ReggianaLIVE : Ancora Lunetta sfrutta un errore dei padroni di casa e si presenta in area di rigore: il suo mancino è respinto da… - ReggianaLIVE : Batte Pezzella col destro, la palla attraversa tutta l'area ed esce oltre la linea di fondo #VENREG - ReggianaLIVE : Ottimo recupero di Lunetta su Mazzocchi, entra in area e guadagna il tiro dalla bandierina #VENREG - ReggianaLIVE : Reggiana in campo con il completo bianco da trasferta, Venezia con maglia arancioneroverde e pantaloncini neri… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Venezia

La cronaca e tabellino minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA ] RISULTATO IN DIRETTA: UNIONE- REGGIANA 0 - 0 UNIONE: Alberto Pomini; Pasquale Mazzocchi, Michael Svoboda, Giacomo ...Commenta per primo Calcio no stop. Anche la Serie B, dopo le partite del weekend, torna subito in campo con l'anticipo della 26esima giornata , in programma allo stadio Penzo ditra i padroni di casa guidati da Paolo Zanetti e la Reggiana di Massimiliano Alvini: i lagunari, terzi in classifica e reduci da sette risultati utili di fila (cinque vittorie e due pareggi), ...Commenta per primo Calcio no stop. Anche la Serie B, dopo le partite del weekend, torna subito in campo con l’anticipo della 26esima giornata, in programma allo stadio Penzo di Venezia tra i padroni d ...Commenta per primo Calcio no stop. Anche la Serie B, dopo le partite del weekend, torna subito in campo con l’anticipo della 26esima giornata, in programma allo stadio Penzo di Venezia tra i padroni d ...