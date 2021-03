Live – Non è la d’Urso, macchina dell’Alabama per Maria Teresa Ruta: tre falsi sul Principe Alberto, Francesco Baccini e Amedeo Goria (Di lunedì 1 marzo 2021) Ieri sera a Live – Non è la d’Urso è stata ospite anche Maria Teresa Ruta, altra ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. La giornalista avrebbe accolto l’invito di Barbara d’Urso di sottoporsi alla macchina della verità, la temibile macchina dell’Alabama. Eppure il test avrebbe dato tre falsi, mettendo in crisi il racconto che Maria Teresa Ruta avrebbe dato sul Principe Alberto, Francesco Baccini e sul suo ex marito, Amedeo Goria, presente in studio. La domanda riguardo il Principe Alberto chiedeva alla Ruta ... Leggi su trendit (Di lunedì 1 marzo 2021) Ieri sera a– Non è laè stata ospite anche, altra ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. La giornalista avrebbe accolto l’invito di Barbaradi sottoporsi alladella verità, la temibile. Eppure il test avrebbe dato tre, mettendo in crisi il racconto cheavrebbe dato sule sul suo ex marito,, presente in studio. La domanda riguardo ilchiedeva alla...

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 @carmelitadurso conduce un nuovo appuntamento con @LiveNoneladUrso - fanpage : Non sarà l'ultima pandemia che saremo costretti ad affrontare. Parola di Ursula Von der Leyen. - Corriere : Ora è ufficiale: stop a «Live - Non è la d’Urso» dal 28 marzo - RonnieDA_04 : @its_Viky16 Poi ci sono io che non ho potuto seguire la live??????????? - Nova24Tec : Martedì 2 marzo alle 18:00 siamo live sul canale Twitch di @24infodata con @fabiobortolotti per parlare di retroga… -