Live Non è la d’Urso, in studio Walter Zenga: “Non dobbiamo parlare del passato” (Di lunedì 1 marzo 2021) Negli studi di Live Non è la d’Urso, Walter Zenga ha raccontato l’incontro che è avvenuto pochi giorni fa con i suoi figli più grandi, Nicolò e Andrea. L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale di calcio – nonché attuale allenatore – ha mantenuto la promessa. Nel corso dell’ultima puntata del talk domenicale di Canale 5, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 1 marzo 2021) Negli studi diNon è laha raccontato l’incontro che è avvenuto pochi giorni fa con i suoi figli più grandi, Nicolò e Andrea. L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale di calcio – nonché attuale allenatore – ha mantenuto la promessa. Nel corso dell’ultima puntata del talk domenicale di Canale 5, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 @carmelitadurso conduce un nuovo appuntamento con @LiveNoneladUrso - fanpage : Non sarà l'ultima pandemia che saremo costretti ad affrontare. Parola di Ursula Von der Leyen. - Corriere : Ora è ufficiale: stop a «Live - Non è la d’Urso» dal 28 marzo - mrtal25 : @misterfrencis Va be ma è ovvio questo. Come ieri la pagina tremenda di live non è la d’urso contro Giulia. Che vergogna rara - Breeze0309 : @Clockwoork @Artestrophic @xenogan Dopo che ieri non ti sei presentato nella live con pese dovresti solo stare zitto -