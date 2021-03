Live non è la d’Urso: Giulia Salemi si rifiuta di incontrare il suo ex fidanzato (Di lunedì 1 marzo 2021) Ieri sera Giulia Salemi ha affrontato per la prima volta le telecamere da quando è stata eliminata al televoto dal Grande Fratello Vip 5. Il suo “battesimo” sarebbe avvenuto negli studi di Live – Non è la d’Urso, dove ha affrontato 5 sfere accanitissime contro di lei. Non solo. Ieri sera Giulia Salemi ha dovuto affrontare anche la questione “ex”. No, non ci riferiamo più alla sua storia passata con Francesco Monte, ma al flirt che avrebbe avuto con Abraham Garcia. I due si erano conosciuti circa 6 anni fa durante un reality show e per un periodo avevano avuto una storia, salvo poi lasciarsi. Nei mesi scorsi Abraham Garcia aveva mandato un appello al Grande Fratello Vip 5 chiedendo di poter avere un confronto con Giulia Salemi. Il motivo? Era ... Leggi su trendit (Di lunedì 1 marzo 2021) Ieri seraha affrontato per la prima volta le telecamere da quando è stata eliminata al televoto dal Grande Fratello Vip 5. Il suo “battesimo” sarebbe avvenuto negli studi di– Non è la, dove ha affrontato 5 sfere accanitissime contro di lei. Non solo. Ieri seraha dovuto affrontare anche la questione “ex”. No, non ci riferiamo più alla sua storia passata con Francesco Monte, ma al flirt che avrebbe avuto con Abraham Garcia. I due si erano conosciuti circa 6 anni fa durante un reality show e per un periodo avevano avuto una storia, salvo poi lasciarsi. Nei mesi scorsi Abraham Garcia aveva mandato un appello al Grande Fratello Vip 5 chiedendo di poter avere un confronto con. Il motivo? Era ...

