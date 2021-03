Live-Non è la d'Urso, Giulia Salemi rifiuta l'incontro con Abraham Garcia che sbotta: "Ha paura che io dica qualcosa" (Di lunedì 1 marzo 2021) Giulia decide di evitare il confronto a Live-Non è la d'Urso con Abraham per rispetto nei confronti di Pierpaolo. Leggi su comingsoon (Di lunedì 1 marzo 2021)decide di evitare il confronto a-Non è la d'conper rispetto nei confronti di Pierpaolo.

RadioItalia : Il 10 marzo @MetaErmal sarà da noi per registrare una nuova puntata di Radio Italia Live! Siete curiosi? Non perd… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 @carmelitadurso conduce un nuovo appuntamento con @LiveNoneladUrso - fanpage : Non sarà l'ultima pandemia che saremo costretti ad affrontare. Parola di Ursula Von der Leyen. - credoallestelle : RT @RadioItalia: Il 10 marzo @MetaErmal sarà da noi per registrare una nuova puntata di Radio Italia Live! Siete curiosi? Non perdetevi l… - ujkivetmuar : RT @RadioItalia: Il 10 marzo @MetaErmal sarà da noi per registrare una nuova puntata di Radio Italia Live! Siete curiosi? Non perdetevi l… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Non Chievo Verona - Pordenone: dove vedere la diretta live e risultato Una sfida tra due squadre che, nonostante non stiano attraversando un buon momento, hanno come obiettivo finale i playoff. I padroni di casa vengono da tre sconfitte consecutive e sono settimi con 39 ...

Lolita Ranieri con 'Lolita lo Bosco' vince la gara degli ascolti La scorsa settimana il debutto è stato visto da 7.535.000 spettatori segnando il 31,8% Live - Non è la d'Urso, se la scorsa settimana aveva registrato il 12,2 di share e 2.022.000 telespettatori, con ...

Live - Non è la d'Urso, la puntata del 28 febbraio Mediaset Play Ascolti Tv 28 febbraio 2021, Lolita sulla cresta dell'onda Su Canale 5 Live Non è la D’Urso 1.894.000 (l’11,7%). Su Sky Roma-Milan di Serie A registra una media di 1.891.000 abbonati e 7,3% di share. Su La7 Non è l’Arena 1.411.000 (5,6%) nella prima parte e ...

Walter Zenga, incontro con i figli: “Mi hanno detto ‘Ti voglio bene'” Walter Zenga, ospite di Live Non è la D’Urso, ha parlato dell’incontro con i figli Andrea e Nicolò. I ragazzi, nati nel corso del matrimonio con Roberta Termali, si sono dimostrati ben disposti a ...

Una sfida tra due squadre che, nonostantestiano attraversando un buon momento, hanno come obiettivo finale i playoff. I padroni di casa vengono da tre sconfitte consecutive e sono settimi con 39 ...La scorsa settimana il debutto è stato visto da 7.535.000 spettatori segnando il 31,8%è la d'Urso, se la scorsa settimana aveva registrato il 12,2 di share e 2.022.000 telespettatori, con ...Su Canale 5 Live Non è la D’Urso 1.894.000 (l’11,7%). Su Sky Roma-Milan di Serie A registra una media di 1.891.000 abbonati e 7,3% di share. Su La7 Non è l’Arena 1.411.000 (5,6%) nella prima parte e ...Walter Zenga, ospite di Live Non è la D’Urso, ha parlato dell’incontro con i figli Andrea e Nicolò. I ragazzi, nati nel corso del matrimonio con Roberta Termali, si sono dimostrati ben disposti a ...