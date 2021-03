Live - Non è la D’Urso, Giulia Salemi accusata da Caterina Collovati: "Ci hai provato con mio marito" (Di lunedì 1 marzo 2021) Caterina Collovati ha attaccato Giulia Salemi a Live - Non è la D'Urso sostenendo che circa 5 anni fa l'ex gieffina avrebbe corteggiato il marito, l'ex calciatore Fulvio Collovati. Giulia Salemi ieri sera al Live - Non è la D'Urso è stata pesantemente attaccata da Caterina Collovati: l'ex moglie del calciatore ha accusato l'ex gieffina di averci provato con il marito, chiosando provocatoriamente "la terza volta ti picchiano". Giulia Salemi è stata una delle ultime concorrenti ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 5, sconfitta al televoto da Stefania Orlando. Ieri sera l'ex gieffina è stata ospite di Barbara ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 marzo 2021)ha attaccato- Non è la D'Urso sostenendo che circa 5 anni fa l'ex gieffina avrebbe corteggiato il, l'ex calciatore Fulvioieri sera al- Non è la D'Urso è stata pesantemente attaccata da: l'ex moglie del calciatore ha accusato l'ex gieffina di avercicon il, chiosando provocatoriamente "la terza volta ti picchiano".è stata una delle ultime concorrenti ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 5, sconfitta al televoto da Stefania Orlando. Ieri sera l'ex gieffina è stata ospite di Barbara ...

Ultime Notizie dalla rete : Live Non Live - Non è la d'Urso, la puntata del 28 febbraio Mediaset Play Live - Non è la D’Urso, Walter Zenga e la reunion con i figli Andrea e Nicolò: "Ho mantenuto la promessa" Walter Zenga ha riabbracciato i figli Nicolò e Andrea: l'ex portiere della nazionale ha raccontato al Live - Non è la D'Urso come è andato l'atteso incontro. L'attesa reunion di Walter Zenga con i fig ...

caterina collovati vs. giulia salemi a live non e' la d'urso 9 Da "www.leggo.it" caterina collovati vs. giulia salemi a live non e' la d'urso 9 Caterina Collavati a “Live Non è la D'Urso” accusa Giulia Salemi, da poco uscita dal Grande Fratello Vip: “Ci hai prova ...

Walter Zenga ha riabbracciato i figli Nicolò e Andrea: l'ex portiere della nazionale ha raccontato al Live - Non è la D'Urso come è andato l'atteso incontro. L'attesa reunion di Walter Zenga con i fig ...