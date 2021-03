Live – Non è la d’Urso, Caterina Collovati attacca Giulia Salemi:”la signorina ha il vizietto di importunare gli uomini sposati!” (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ex gieffina Giulia Salemi, ieri sera ha dovuto affrontare 5 sfere davvero toste a Live – Non è la d’Urso. Fra gli sferati c’erano Alessandro Cecchi Paone, Vladimir Luxuria, Simona Izzo, Arianna David e, infine, Caterina Collovati. Proprio quest’ultima si sarebbe espressa molto duramente sulla Salemi riportando alla luce lo screzio che l’influencer aveva avuto con Elisabetta Gregoraci. L’ex signora Briatore, infatti, aveva rimproverato a Giulia Salemi di aver avuto atteggiamenti confidenziali più con il suo ex marito che con lei. Caterina Collovati, dando man forte a quelle vecchie accuse, avrebbe insinuato che la Salemi abbia avuto un atteggiamento di confidenza anche con suo ... Leggi su trendit (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ex gieffina, ieri sera ha dovuto affrontare 5 sfere davvero toste a– Non è la. Fra gli sferati c’erano Alessandro Cecchi Paone, Vladimir Luxuria, Simona Izzo, Arianna David e, infine,. Proprio quest’ultima si sarebbe espressa molto duramente sullariportando alla luce lo screzio che l’influencer aveva avuto con Elisabetta Gregoraci. L’ex signora Briatore, infatti, aveva rimproverato adi aver avuto atteggiamenti confidenziali più con il suo ex marito che con lei., dando man forte a quelle vecchie accuse, avrebbe insinuato che laabbia avuto un atteggiamento di confidenza anche con suo ...

