“Live” | Giulia Salemi messa alle strette da messaggi ad un Vip sposato | «Ci hai provato con mio marito!»

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ospite di- Non è la D’Urso nella puntata di ieri sera, domenica 28 febbraio 2021,è stata duramente accusata dcinque e ormai famose sfere della trasmissione. Nell’uno contro tutti, l’ex protagonista del GF Vip 5 ha avuto a che fare con agguerritissimi personaggi: tra tutti, la moglie di un noto Vip furiosa per iggi trovati nel cellulare del marito. Che portavano ovviamente la firma della scoppiettante influencer. Che d’altronde, aveva già un precedente con Flavio Briatore. Leggi anche >>, spunta uno scatto ‘particolare’ prima del GF Vip: «Ecco con chi stava»- Non è la D’Urso’,ggi ad un uomo: la moglie ...

Nel corso dell'ultima puntata di- Non è la d'Urso ,Salemi ha affrontato le cinque agguerritissime sfere . La ragazza ha ricevuto molte critiche per il suo percorso al Grande Fratello Vip con Pierpaolo Pretelli , ma l' ...Ieri sera Abraham Garcia , ex fidanzato diSalemi , è tornato nello studio diNon è la d'Urso ma senza potersi confrontare con la giovane ex gieffina per volere di quest'ultima. Ad accoglierlo però è stata la conduttrice Barbara d'...Ospite di "Live- Non è la D'Urso", Giulia Salemi è stata duramente accusata dalle cinque e ormai famose sfere della trasmissione: una su tutte ...