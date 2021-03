LIVE America’s Cup in DIRETTA: NZ usa il doppio timoniere? Sirena: “Lo stanno provando in partenza” (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TEAM NEW ZEALAND COPIA LUNA ROSSA E USA IL doppio TIMONIERA. MAX Sirena: “LO stanno provando IN partenza” GRANT SIMMER: “TEAM NEW ZEALAND FA PAURA. NOI DI INEOS SAREMMO INTIMIDITI” BEN AINSLIE: “NEW ZEALAND E’ SUPERIORE A LUNA ROSSA SOPRA I 10 NODI” GLI AVVOCATI DI LUNA ROSSA CHIEDONO IL RINVIO DELLA STAZZA AL 3 MARZO: UN’OPERAZIONE DI DISTURBO PIETRO SIBELLO: “A LIVELLO AERODINAMICO TEAM NEW ZEALAND HA FATTO UN PASSO IN PIU’ “ VENTO FORTISSIMO PER L’America’s CUP? LE PREVISIONI METEO DEGLI ORGANIZZATORI FRANCESCO BRUNI: “LUNA ROSSA MIGLIORATA DEL 10% CON VENTO FORTE. PICCOLE MODIFICHE AI FOIL” SVOLTE LE OPERAZIONI DI STAZZA: LUNA ROSSA E NEW ZEALAND NON POTRANNO PIU’ TOCCARE LE BARCHE IL ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATEAM NEW ZEALAND COPIA LUNA ROSSA E USA ILTIMONIERA. MAX: “LOIN” GRANT SIMMER: “TEAM NEW ZEALAND FA PAURA. NOI DI INEOS SAREMMO INTIMIDITI” BEN AINSLIE: “NEW ZEALAND E’ SUPERIORE A LUNA ROSSA SOPRA I 10 NODI” GLI AVVOCATI DI LUNA ROSSA CHIEDONO IL RINVIO DELLA STAZZA AL 3 MARZO: UN’OPERAZIONE DI DISTURBO PIETRO SIBELLO: “ALLO AERODINAMICO TEAM NEW ZEALAND HA FATTO UN PASSO IN PIU’ “ VENTO FORTISSIMO PER L’CUP? LE PREVISIONI METEO DEGLI ORGANIZZATORI FRANCESCO BRUNI: “LUNA ROSSA MIGLIORATA DEL 10% CON VENTO FORTE. PICCOLE MODIFICHE AI FOIL” SVOLTE LE OPERAZIONI DI STAZZA: LUNA ROSSA E NEW ZEALAND NON POTRANNO PIU’ TOCCARE LE BARCHE IL ...

