LIVE America’s Cup in DIRETTA: Ben Ainslie smorza Luna Rossa. “New Zealand più veloce sopra i 10 nodi” (Di lunedì 1 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BEN Ainslie: “NEW Zealand E’ SUPERIORE A Luna Rossa sopra I 10 nodi” GLI AVVOCATI DI Luna Rossa CHIEDONO IL RINVIO DELLA STAZZA AL 3 MARZO: UN’OPERAZIONE DI DISTURBO FRANCESCO BRUNI: “Luna Rossa MIGLIORATA DEL 10% CON VENTO FORTE. PICCOLE MODIFICHE AI FOIL” SVOLTE LE OPERAZIONI DI STAZZA: Luna Rossa E NEW Zealand NON POTRANNO PIU’ TOCCARE LE BARCHE VIDEO TEAM NEW Zealand SI ALLENA CON VENTO FORTE RINVIATA L’America’s CUP! DI SICURO NON SI GAREGGIA IL 6-7 MARZO! IL NUOVO PROGRAMMA O SI CONCLUDE ENTRO IL 30 APRILE O LA COPPA AMERICA RIPRENDERA’ A NOVEMBRE! IL ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABEN: “NEWE’ SUPERIORE AI 10” GLI AVVOCATI DICHIEDONO IL RINVIO DELLA STAZZA AL 3 MARZO: UN’OPERAZIONE DI DISTURBO FRANCESCO BRUNI: “MIGLIORATA DEL 10% CON VENTO FORTE. PICCOLE MODIFICHE AI FOIL” SVOLTE LE OPERAZIONI DI STAZZA:E NEWNON POTRANNO PIU’ TOCCARE LE BARCHE VIDEO TEAM NEWSI ALLENA CON VENTO FORTE RINVIATA L’CUP! DI SICURO NON SI GAREGGIA IL 6-7 MARZO! IL NUOVO PROGRAMMA O SI CONCLUDE ENTRO IL 30 APRILE O LA COPPA AMERICA RIPRENDERA’ A NOVEMBRE! IL ...

