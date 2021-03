LIVE America’s Cup in DIRETTA: Ben Ainslie avvisa Luna Rossa. “Sopra i 10 nodi NZ è superiore” (Di lunedì 1 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BEN Ainslie: “NEW ZEALAND E’ superiore A Luna Rossa Sopra I 10 nodi” GLI AVVOCATI DI Luna Rossa CHIEDONO IL RINVIO DELLA STAZZA AL 3 MARZO: UN’OPERAZIONE DI DISTURBO VENTO FORTISSIMO PER L’America’s CUP? LE PREVISIONI METEO DEGLI ORGANIZZATORI FRANCESCO BRUNI: “Luna Rossa MIGLIORATA DEL 10% CON VENTO FORTE. PICCOLE MODIFICHE AI FOIL” SVOLTE LE OPERAZIONI DI STAZZA: Luna Rossa E NEW ZEALAND NON POTRANNO PIU’ TOCCARE LE BARCHE IL FIGLIO DI PATRIZIO BERTELLI ARRIVA AD AUCKLAND DOPO AVER PARTECIPATO AL MONDIALE RALLY VIDEO TEAM NEW ZEALAND SI ALLENA CON VENTO FORTE IL PRECEDENTE DI ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABEN: “NEW ZEALAND E’I 10” GLI AVVOCATI DICHIEDONO IL RINVIO DELLA STAZZA AL 3 MARZO: UN’OPERAZIONE DI DISTURBO VENTO FORTISSIMO PER L’CUP? LE PREVISIONI METEO DEGLI ORGANIZZATORI FRANCESCO BRUNI: “MIGLIORATA DEL 10% CON VENTO FORTE. PICCOLE MODIFICHE AI FOIL” SVOLTE LE OPERAZIONI DI STAZZA:E NEW ZEALAND NON POTRANNO PIU’ TOCCARE LE BARCHE IL FIGLIO DI PATRIZIO BERTELLI ARRIVA AD AUCKLAND DOPO AVER PARTECIPATO AL MONDIALE RALLY VIDEO TEAM NEW ZEALAND SI ALLENA CON VENTO FORTE IL PRECEDENTE DI ...

