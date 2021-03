L’italiano Reynor è il nuovo campione del mondo di Starcraft 2

Leggi su wired

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Foto: Intel Extreme Masters 2021)Grande successo per, nome di battaglia delRiccardo Romiti, uno dei volti di copertina dell’ultimo numero di Wired, che è diventatodelIem (Intel Extreme Master) su2 a Katowice al termine di un appassionante torneo online. Battuto per 4-2 in finale il coreano Zest che non è riuscito a continuare il filotto del paese asiatico, dominatore delle ultime undici edizioni della competizione. Una vera e propria cavalcata verso i 65.000 dollari del primo premio per il 18enne del team Qlash, già vincitore di due edizioni di DreamHack Masters, che al termine dei gironi preliminari era giunto secondo alle spalle proprio di Joo “Zest” Sung-wook, poi ritrovato in finale. Nei turni a eliminazione diretta, Romiti ha combattuto duramente ...