L’Italia alla guida della Difesa europea? Con Draghi si può, a patto che… (Di lunedì 1 marzo 2021) “La recente crisi politica in Italia ha portato alla nascita di un nuovo governo, con l’ex presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, come primo ministro; come sempre, sono sorte domande su ciò che L’Italia farà dopo”. Si apre con queste parole la riflessione lanciata da Karolina Muti e Arturo Varvelli per l’european council on foreign relations (Ecfr). Nel testo i due autori si interrogano sul futuro delle relazioni delL’Italia, e in particolare sul suo ruolo nel contesto europeo e transatlantico. “Anche se l’europeismo e il trans-atlantismo sono punti fermi della tradizionale politica estera e di Difesa di Roma, la cronica instabilità interna tende a minare la sua credibilità e affidabilità agli occhi sia ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 marzo 2021) “La recente crisi politica in Italia ha portatonascita di un nuovo governo, con l’ex presidenteBanca centrale, Mario, come primo ministro; come sempre, sono sorte domande su ciò chefarà dopo”. Si apre con queste parole la riflessione lanciata da Karolina Muti e Arturo Varvelli per l’n council on foreign relations (Ecfr). Nel testo i due autori si interrogano sul futuro delle relazioni del, e in particolare sul suo ruolo nel contesto europeo e transatlantico. “Anche se l’europeismo e il trans-atlantismo sono punti fermitradizionale politica estera e didi Roma, la cronica instabilità interna tende a minare la sua credibilità e affidabilità agli occhi sia ...

