L'isola greca dove tutti hanno ricevuto il vaccino contro il coronavirus (Di lunedì 1 marzo 2021) Ci troviamo in Grecia, precisamente a pochi chilometri dalla costa sud della Turchia. Qui tutti gli abitanti hanno ricevuto la seconda dose di vaccino. tutti vaccinati a Kastellorizo: è il primo posto Covid free in Europa su Notizie.it.

tmouratides : Kastellorizo diventa Covid-free: tutti gli abitanti dell'isola greca sono vaccinati - Salvo_Parisi : L’isola greca di #Kastellorizo è #CovidFree. Tutti gli abitanti sono vaccinati ???????????? - fabcet : @impaziente0 @DarkLadyMouse Qui tutti virologi ovviamente. Però spiegami il sillogismo tra il fatto di essere un is… - GeorgeAddison87 : Come vorrei trovarmi su una isola greca fresca di vaccinazione e-- come ha detto il telegiornale-- vergine del… - lalalanxdlover : che voglia di mollare tutto e andare a vivere in un'isola greca come Donna Sheridan -