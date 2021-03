Linea Verde Life, volano gli ascolti con Daniela Ferolla (Di lunedì 1 marzo 2021) Numeri altissimi per il programma del sabato di Rai Uno, Linea Verde Life. Nella giornata di ieri è stato siglato un nuovo record. Ecco tutte le cifre del successo. I grandi numeri di Linea Verde Life Un successo straordinario, figlio non soltanto di un tema, quello della sostenibilità urbana, che appassiona e scuote gli italiani, ma anche di una conduzione professionale e valente. Daniela Ferolla, con al suo fianco Marcello Masi, è riuscita a far volare, il già seguitissimo Linea Verde Life, al 17,2% di share, pari a 2.449.000 spettatori. Si tratta del record stagionale per la fortunatissima trasmissione. Un successo straordinario, di critica e di pubblico, per il programma in onda ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Numeri altissimi per il programma del sabato di Rai Uno,. Nella giornata di ieri è stato siglato un nuovo record. Ecco tutte le cifre del successo. I grandi numeri diUn successo straordinario, figlio non soltanto di un tema, quello della sostenibilità urbana, che appassiona e scuote gli italiani, ma anche di una conduzione professionale e valente., con al suo fianco Marcello Masi, è riuscita a far volare, il già seguitissimo, al 17,2% di share, pari a 2.449.000 spettatori. Si tratta del record stagionale per la fortunatissima trasmissione. Un successo straordinario, di critica e di pubblico, per il programma in onda ...

DarioNardella : Firenze continua a crescere con una mobilità innovativa e sempre più sostenibile. Ecco il progetto della nuova tram… - LaCortopassi : Le urla più famose della storia: - di Munch - l’artista di Linea Verde - porcamiseriaaaaaaaaa della #Pausini… - violet6femme : RT @NicolinoBerti: Dopo aver visto Mattia Santori con Stanley Tucci in un programma CNN sul cibo italiano sono pronto a farlo rapire e picc… - Julzontwit : RT @NicolinoBerti: Dopo aver visto Mattia Santori con Stanley Tucci in un programma CNN sul cibo italiano sono pronto a farlo rapire e picc… - NicolinoBerti : Dopo aver visto Mattia Santori con Stanley Tucci in un programma CNN sul cibo italiano sono pronto a farlo rapire e… -

Ultime Notizie dalla rete : Linea Verde Dollaro: da seguire dinamica dei rendimenti, con reazioni a verbali e discorsi Fed ...si rifletterebbero sul biglietto verde". Secondo gli esperti, la direzione è quella "corretta", ovvero quella che dovrebbe prevalere come tendenza di fondo in corso d'anno, in quanto in linea con i ...

Traffico Roma del 01 - 03 - 2021 ore 09:00 ...San Giovanni poi fino alla fine del servizio stradale linea di bus navetta per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it In collaborazione con Luce Verde ...

Linea Verde (Rai 1) a Farindola alla scoperta del pecorino [VIDEO] IlPescara Il Ponte del Diavolo si illumina di verde per la giornata delle malattie rare Il Ponte del Diavolo si illumina in verde per la giornata mondiale delle malattie rare. “Il nostro monumento – ha commentato il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti – per eccellenza è ogn ...

Nasce "Europa Verde Savona", guidata dal giovane Luca Amato Europa Verde Liguria annuncia la nascita del coordinamento di Europa Verde a Savona, che avrà come referente Luca Amato, studente universitario savonese ed esponente dei Giovani Europeisti Verdi ( GEV ...

...si rifletterebbero sul biglietto". Secondo gli esperti, la direzione è quella "corretta", ovvero quella che dovrebbe prevalere come tendenza di fondo in corso d'anno, in quanto incon i ......San Giovanni poi fino alla fine del servizio stradaledi bus navetta per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it In collaborazione con Luce...Il Ponte del Diavolo si illumina in verde per la giornata mondiale delle malattie rare. “Il nostro monumento – ha commentato il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti – per eccellenza è ogn ...Europa Verde Liguria annuncia la nascita del coordinamento di Europa Verde a Savona, che avrà come referente Luca Amato, studente universitario savonese ed esponente dei Giovani Europeisti Verdi ( GEV ...