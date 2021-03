L’industria creativa italiana | disparità e rappresentazione di genere

Leggi su newsagent

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ci si muove per eliminare il gender gap, è vero, ma a che passo? Disclaimer i-D lo ha chiesto alle giovani donne del, credendo nel valore della voce e dello spazio riservato a persone appartenenti a qualunque, orientamento ed etnia. Di recente, hanno fatto breccia nel lessico comune termini come She-cession o espressioni quali “crisi di”; una terminologia che basa le sue radici in statistiche che hanno dimostrato come la demografica diabbia patito ripercussioni molto rigide durante la pandemia rispetto a persone dimaschile. Il gender gap resta una questione globale urgente, che non ha fatto altro che amplificarsi durante l’anno. In media, nel continente europeo, le donne guadagnano il 16% in meno rispetto agli ...