L’inchiesta di PresaDiretta sulle «strade dell’odio», tra complottismo e squadrismo digitale durante la pandemia di Covid-19 (Di lunedì 1 marzo 2021) La paura, le difficoltà e la rabbia scatenate a seguito dell’emergenza pandemica Covid19 sono state tra le principali leve motivazionali che hanno portato al rafforzamento e alla creazione di nuovi gruppi di odio organizzato. Una pandemia nella pandemia, merito della disinformazione e delle teorie di complotto considerato troppo spesso semplice “folclore”. Questa sera alle ore 21.20 su Rai3 avremo modo di viaggiare, attraverso un’inchiesta di PresaDiretta con un contributo di Open, all’interno dello tsunami d’odio diffuso nel Paese attraverso le aggressioni agli operatori sanitari, gli inseguimenti delle ambulanze, le shitstorm online e le bufale dei negazionisti della Covid19. March 1, 2021 Il 2020 è stato anche l’anno dei QAnon, la setta nata negli Stati Uniti a sostegno di Donald Trump, capaci ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) La paura, le difficoltà e la rabbia scatenate a seguito dell’emergenza pandemica19 sono state tra le principali leve motivazionali che hanno portato al rafforzamento e alla creazione di nuovi gruppi di odio organizzato. Unanella, merito della disinformazione e delle teorie di complotto considerato troppo spesso semplice “folclore”. Questa sera alle ore 21.20 su Rai3 avremo modo di viaggiare, attraverso un’inchiesta dicon un contributo di Open, all’interno dello tsunami d’odio diffuso nel Paese attraverso le aggressioni agli operatori sanitari, gli inseguimenti delle ambulanze, le shitstorm online e le bufale dei negazionisti della19. March 1, 2021 Il 2020 è stato anche l’anno dei QAnon, la setta nata negli Stati Uniti a sostegno di Donald Trump, capaci ...

