Lillo a Oggi è un altro giorno | la paura di morire ma la musica l’ha aiutato

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 1 marzo 2021)Petrolo ospite nello studio diè unattende come tutti il festival di Sanremo e non può non pensare ai giorni in terapia intensiva e all’importanza che ha avuto ladurante il suo ricovero.non è mai stato intubato e non ha mai messo nemmeno il casco ma per il Covid in terapia intensiva c’è stato per tre giorni. Era una prevenzione ma ladiè stata forte, per tre giorni si è chiesto cosa stesse accadendo.sente di essere cambiato: “Mi ha insegnato a godere dell’attimo fuggente. Il lato positivo è che poi vedi la vita in unmodo. Anche il caffè al mattino con tua moglie e quel raggio di sole a cui non aveva mia fatto caso”. Non è retorica, lo pensa ...