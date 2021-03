Liga | Real Madrid-Real Sociedad | probabili formazioni e diretta tv

(Di lunedì 1 marzo 2021) Scontro ad alta quota per le duespagnole che si affrontano per la 25a giornata distaccatissima dal gruppo di testa, con il Siviglia, quarto, a 7 lunghezze, deve puntare alla vittoria per avvicinarsi alla zona Champions e tenere lontano un affamato Betis. Il, invece, deve rispondere ad Atletico e Barcellona, entrambi vittoriosi 2-0, per non venir distanziato troppo dalla vetta. Con il “Bernabeu” ancora alle prese con i lavori di ammodernamento, sarà l’impianto “Alfredo di Stefano” a fare da casa ai Blancos., in programma alle ore 21.00, promette certamente spettacolo. Il momento del ...

IlMadrid ha vinto 10 delle ultime 11 sfide interne nellacontro laSociedad, comprese le tre con Zinedine Zidane in panchina (3.7 gol a partita di media). L'undici di San Sebastian ha perso 83 partite contro ilMadrid nellae contro ...Se in Italia piace molto alla Juventus, da sempre propensa a puntare sui talenti nostrani, tra Spagna e Inghilterra non mancano le opzioni: se in passato, in, si è parlato diMadrid, ora ...Dopo la vittoria sul Siviglia, il Barça rialza la testa: la Liga è viva, ma prima c'è il ritorno della semifinale di Copa del Rey.Data, orario e come vedere in tv e streaming Real Madrid-Real Sociedad, match della venticinquesima giornata di Liga 2020/2021 ...