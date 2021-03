Libri: domani esce il nuovo Stephen King in Italia in contemporanea con Usa e Gb (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – “Later”, il 53esimo romanzo di Stephen King, che unisce crimine e suspence, esce domani, martedì 2 marzo, in contemporanea mondiale negli Usa, in Gran Bretagna e in Italia (Sperling & Kupfer, traduzione di Luca Briasco, pagine 320, euro 19,90). E’ una nuova variazione del maestro dell’horror all’americana sul tema del bene e del male, un romanzo pieno di emozione e tenerezza nei confronti dell’infanzia e della perdita dell’innocenza, ma anche una riflessione matura sulla nostra possibilità di scegliere: con un tocco di affettuosa ironia nei confronti dell’operoso mondo dell’editoria. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – “Later”, il 53esimo romanzo di, che unisce crimine e suspence,, martedì 2 marzo, inmondiale negli Usa, in Gran Bretagna e in(Sperling & Kupfer, traduzione di Luca Briasco, pagine 320, euro 19,90). E’ una nuova variazione del maestro dell’horror all’americana sul tema del bene e del male, un romanzo pieno di emozione e tenerezza nei confronti dell’infanzia e della perdita dell’innocenza, ma anche una riflessione matura sulla nostra possibilità di scegliere: con un tocco di affettuosa ironia nei confronti dell’operoso mondo dell’editoria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

chetempochefa : Cosa fare in questo weekend senza #CTCF di @fabfazio? Vi consigliamo di leggere i libri di due grandi ospiti di que… - adelphiedizioni : Domani sera, sulla nostra pagina Facebook e su quella di Libri da asporto: @michimas presenta… - zazoomblog : Libri: domani esce il nuovo Stephen King in Italia in contemporanea con Usa e Gb - #Libri: #domani #nuovo #Stephen - TV7Benevento : Libri: domani esce il nuovo Stephen King in Italia in contemporanea con Usa e Gb (3)... - TV7Benevento : Libri: domani esce il nuovo Stephen King in Italia in contemporanea con Usa e Gb (2)... -