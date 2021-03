Libri: domani esce il nuovo Stephen King in Italia in contemporanea con Usa e Gb (2) (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) – “Later” è il terzo titolo che Stephen King ha scritto per Hard Case Crime, casa editrice statunitense specializzata in thriller, pubblicati in edizioni particolarmente pregiate. Con lo stesso editore, in precedenza ha pubblicato “Colorado Kid” e “Joyland”, bestseller nella classifica Usa del “New York Times”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) – “Later” è il terzo titolo cheha scritto per Hard Case Crime, casa editrice statunitense specializzata in thriller, pubblicati in edizioni particolarmente pregiate. Con lo stesso editore, in precedenza ha pubblicato “Colorado Kid” e “Joyland”, bestseller nella classifica Usa del “New York Times”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

chetempochefa : Cosa fare in questo weekend senza #CTCF di @fabfazio? Vi consigliamo di leggere i libri di due grandi ospiti di que… - zazoomblog : Libri: domani esce il nuovo Stephen King in Italia in contemporanea con Usa e Gb - #Libri: #domani #nuovo #Stephen - TV7Benevento : Libri: domani esce il nuovo Stephen King in Italia in contemporanea con Usa e Gb (3)... - TV7Benevento : Libri: domani esce il nuovo Stephen King in Italia in contemporanea con Usa e Gb (2)... - TV7Benevento : Libri: domani esce il nuovo Stephen King in Italia in contemporanea con Usa e Gb... -