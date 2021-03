Lesione muscolare per Ibra, salterà anche il Napoli e il Manchester (ma non Sanremo) (Di lunedì 1 marzo 2021) E’ il giorno degli esami strumentali al Milan dopo i problemi riportati contro la Roma da Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic. Lo svedese si è procurato una “Lesione del muscolo lungo adduttore sinistro” e verrà rivalutato con esame strumentale fra una decina di giorni. In pratica potrà evitare di fare i salti mortali nella settimana di Sanremo, per partecipare al Festival e giocare: niente calcio, solo terapie e palco. Ibra salterà dunque Udinese e Verona, ma molto probabilmente anche il Manchester United l’11 marzo. Quasi impossibile il rientro col Napoli il 14. Il Milan spera di riaverlo prima della sosta del 21 marzo (il 18 c’è il ritorno con lo United, il 21 c’è la Fiorentina e poi la sosta). Per Calhanoglu gli esami strumentali ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021) E’ il giorno degli esami strumentali al Milan dopo i problemi riportati contro la Roma da Zlatanhimovic, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic. Lo svedese si è procurato una “del muscolo lungo adduttore sinistro” e verrà rivalutato con esame strumentale fra una decina di giorni. In pratica potrà evitare di fare i salti mortali nella settimana di, per partecipare al Festival e giocare: niente calcio, solo terapie e palco.dunque Udinese e Verona, ma molto probabilmenteil Mster United l’11 marzo. Quasi impossibile il rientro colil 14. Il Milan spera di riaverlo prima della sosta del 21 marzo (il 18 c’è il ritorno con lo United, il 21 c’è la Fiorentina e poi la sosta). Per Calhanoglu gli esami strumentali ...

