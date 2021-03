L'epidemiologo e le varianti: siamo in ritardo. "Dissi che il virus mutava" (Di lunedì 1 marzo 2021) Il professor Ciccozzi: "Abbiamo fatto pochi sequenziamenti e non è mai partito un sistema di sorveglianza come nel Regno Unito" "Quando in primavera sostenni che il Covid stava cambiando pelle mi ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Il professor Ciccozzi: "Abbiamo fatto pochi sequenziamenti e non è mai partito un sistema di sorveglianza come nel Regno Unito" "Quando in primavera sostenni che il Covid stava cambiando pelle mi ...

