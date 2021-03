Lega Serie A, assemblea d’urgenza convocata per giovedì: si discuterà dei diritti tv (Di martedì 2 marzo 2021) L’assemblea della Lega Serie A è stata convocata in via d’urgenza per giovedì 4 marzo, esclusivamente in videoconferenza, alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle 11.30 in seconda. Come si legge sul comunicato stampa diramato, oltre alla verifica dei poteri e varie comunicazioni, l’ordine del giorno più rilevante sembra essere, ancora una volta, l’assegnazione dei diritti Audiovisivi del campionato di Serie A per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Foto: Dal Pino Twitter Lega Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) L’dellaA è statain viaper4 marzo, esclusivamente in videoconferenza, alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle 11.30 in seconda. Come si legge sul comunicato stampa diramato, oltre alla verifica dei poteri e varie comunicazioni, l’ordine del giorno più rilevante sembra essere, ancora una volta, l’assegnazione deiAudiovisivi del campionato diA per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Foto: Dal Pino TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

