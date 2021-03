Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Spezia

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 1 marzo 2021) All’Allianz Stadium domani sera andrà in scena, anticipo della 25a giornata di Serie A.Pirlo deve rinunciare ancora ad Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Dybala e Morata. Confermato il tandem Ronaldo-Kulusevski in attacco, problemi anche per Fagioli e McKennie, ma ha detto il tecnico bianconero in conferenza stampa che l’americano stringerà i denti.Italiano a Torino proverà a far male alla Juve col tridente composto da Verde, Nzola e Gyasi, Agudelo scalpita per un posto ma sembra indietro nelle gerarchie, a centrocampo ballottaggi Estevez-Acampora e Ricci-Sena con i primi leggermente favoriti. Assenti Saponara, Pobega e Mattiello per infortunio. Ecco lescelte dei due tecnici:(3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie, Bernardeschi; ...