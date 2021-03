Le serie tv da guardare a marzo (Di lunedì 1 marzo 2021) Tanti attesi ritorni e grandi novità nel calendario delle serie di marzo. Si parte appunto con molti titoli che erano stati interrotti l’anno scorso in modo piuttosto brusco dalla pandemia, come The Walking Dead, Mom, Riverdale e Young Sheldon. Ma notevole curiosità c’è anche per produzioni inedite come Falcon and the Winter Soldier dell’universo Marvel, e poi The Investigation, Quiz, The Attaché, tutte parecchio mozzafiato, mentre altre come Dollface e Speravo de morì prima, la biografia di Francesco Totti, sono decisamente più leggere. Per gli appassionati d’animazione questo è un mese molto ricco, col ritorno di Bob’s Burger e Paradise Pdma l’arrivo anche di Pacific Rim e Invincible. Ovviamente in streaming anche a marzo ci saranno tanti film da non perdere: Netflix propone per esempio Girl Power con la comica Amy Poehler dal 3 ... Leggi su wired (Di lunedì 1 marzo 2021) Tanti attesi ritorni e grandi novità nel calendario delledi. Si parte appunto con molti titoli che erano stati interrotti l’anno scorso in modo piuttosto brusco dalla pandemia, come The Walking Dead, Mom, Riverdale e Young Sheldon. Ma notevole curiosità c’è anche per produzioni inedite come Falcon and the Winter Soldier dell’universo Marvel, e poi The Investigation, Quiz, The Attaché, tutte parecchio mozzafiato, mentre altre come Dollface e Speravo de morì prima, la biografia di Francesco Totti, sono decisamente più leggere. Per gli appassionati d’animazione questo è un mese molto ricco, col ritorno di Bob’s Burger e Paradise Pdma l’arrivo anche di Pacific Rim e Invincible. Ovviamente in streaming anche aci saranno tanti film da non perdere: Netflix propone per esempio Girl Power con la comica Amy Poehler dal 3 ...

