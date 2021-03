Le mascherine funzionano, non «fanno solo male» né sono un crimine (Di lunedì 1 marzo 2021) Il 27 febbraio 2021 è stata condivisa su Facebook un’immagine rappresentante un volantino intitolato «La mascherina fa solo male». Secondo il volantino rappresentato, la mascherina ci farebbe infatti «respirare le tossine» che espiriamo. Il volantino argomenta che le mascherine sarebbero inefficaci nel fermare i microorganismi, in quanto sarebbe «come fermare le zanzare con un cancello» e che le scelte «salutistiche» imposte sarebbero un «crimine contro l’umanità», un’affermazione che viene fatta risalire al processo di Norimberga del 1945. Si tratta di affermazioni false. Andiamo con ordine. Innanzitutto, come abbiamo discusso in precedenza, indossare le mascherine è del tutto sicuro: non causano demenza né provocano il cancro, come già erroneamente sostenuto in passato. L’unica «tossina» emessa ... Leggi su facta.news (Di lunedì 1 marzo 2021) Il 27 febbraio 2021 è stata condivisa su Facebook un’immagine rappresentante un volantino intitolato «La mascherina fa». Secondo il volantino rappresentato, la mascherina ci farebbe infatti «respirare le tossine» che espiriamo. Il volantino argomenta che lesarebbero inefficaci nel fermare i microorganismi, in quanto sarebbe «come fermare le zanzare con un cancello» e che le scelte «salutistiche» imposte sarebbero un «contro l’umanità», un’affermazione che viene fatta risalire al processo di Norimberga del 1945. Si tratta di affermazioni false. Andiamo con ordine. Innanzitutto, come abbiamo discusso in precedenza, indossare leè del tutto sicuro: non causano demenza né provocano il cancro, come già erroneamente sostenuto in passato. L’unica «tossina» emessa ...

beatsachemical : proof che le mascherine funzionano: questo inverno non ho ancora avuto il raffreddore - MrManue52407719 : Oggi, Medicina del lavoro, test anti droga: 'Respiri a pieni polmoni con la bocca aperta, tenendo la mascherina su… - DMicol78 : @mentecritica Le mascherine non funzionano perché purtroppo in tanti, troppi, non le usano in modo corretto.. Dist… - Lorenzo_Legione : RT @ilrisolutoreIT: Vi vedo ancora convinti e determinati ad indossare mascherine. Funzionano tantissimo eh ? - simonecossu23 : @Entreri41 @_MssSlytherin @barglis2 La mascherina protegge, è un fatto oggettivo non opinabile certo da te. Fine de… -