Le dimissioni di Renzi e il coraggio delle opinioni di Alessandro Di Battista

Ieri il Senatore semplice di Firenze, Scandicci, Insigna e Impruneta, al posto di vergognarsi e scomparire dalla scena politica italiana ha pensato bene di fare due cose straordinarie: auto-intervistarsi ed attaccare me, un ex-deputato senza alcuna collocazione politica. La sua tesi è: "Non si può dare retta a Di Battista che mi attacca sull'Arabia Saudita perché lui è un trumpiano e riteneva Obama un golpista". Butta la palla in tribuna, insomma, e confida nell'insostenibile leggerezza della gran parte della stampa italiana che, salvo eccezioni (L'Espresso, Il Fatto Quotidiano, TPI Leggi anche: 5 domande a cui Matteo Renzi deve rispondere (a un giornalista) – sembra non aver compreso la gravità dello scandalo etico- politico che coinvolge Renzi. Riavvolgiamo il nastro. Il 2 ottobre del 2018 Jamal Khashoggi, giornalista e oppositore ...

