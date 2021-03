Lazio, vice Farris: «Abbiamo pagato a Bologna. Ora battiamo il Torino» (Di lunedì 1 marzo 2021) Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, ha parlato in vista della sfida contro il Torino. Le sue parole sul match Al Match Program biancoceleste, Massimiliano Farris ha parlato in vista di Lazio Torino. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Lazio NEWS 24 Lazio Torino – «Ogni gara con loro è stata decisa dagli episodi. Abbiamo una grande voglia di riscatto immediato dopo la prova di Bologna. I ragazzi si faranno trovare pronti». Lazio – «Ad eccezione del Bayern Monaco, le prove della Lazio non sono state opache. Contro i tedeschi sono stati registrati dati importanti sul piano fisico. Nonostante tutto, Abbiamo vinto ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Massimilianoallenatore della, ha parlato in vista della sfida contro il. Le sue parole sul match Al Match Program biancoceleste, Massimilianoha parlato in vista di. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «Ogni gara con loro è stata decisa dagli episodi.una grande voglia di riscatto immediato dopo la prova di. I ragazzi si faranno trovare pronti».– «Ad eccezione del Bayern Monaco, le prove dellanon sono state opache. Contro i tedeschi sono stati registrati dati importanti sul piano fisico. Nonostante tutto,vinto ...

