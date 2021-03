BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid Lazio, assessore D'Amato: 'Chiusura scuole? Rischio è concreto' - EmilioBerettaF1 : Covid Lazio, D'Amato: 'Chiusura scuole, rischio concreto' - leggoit : Lazio, D'Amato: «C'è il rischio di chiudere le scuole. Troppi assembramenti nel weekend» - roma_e_roma : RT @rep_roma: Covid Lazio, D'Amato: 'Chiusura scuole, rischio concreto' [aggiornamento delle 10:35] - lifestyleblogit : Covid Lazio, D'Amato: 'Chiusura scuole? Rischio c'è' - -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Amato

Coronavirus nel, scuole a rischio. 'Il rischio c'è sempre perché dipende da come corre il virus'. Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'rispondendo a chi gli chiedeva se c'è un rischio ...'Siamo la regione che ha vaccinato più, è prioritario mettere in sicurezza anziani', afferma l'assessore alla Sanità delAlessio D'. Da giovedì 4 marzo partiranno le prenotazioni per i ...L’obiettivo è procedere fino a un ritmo di 500 mila dosi al giorno già nel mese di aprile, quando arriveranno anche le prime dosi di Johnson&Johnson non appena avrà ...Coronavirus nel Lazio, scuole a rischio. «Il rischio c'è sempre perché dipende da come corre il virus». Lo ha ...