Lazio | D' Amato | ' C' è il rischio di chiudere le scuole Nei weekend troppi assembramenti'

(Di lunedì 1 marzo 2021) C'è ildi chiusura per ledel? ' Ilc'è sempre , perché dipende da come corre il virus. Noi speriamo di no, ma ilè concreto . Perché vedo che nei fine settimane ...

'Siamo la regione che ha vaccinato più, è prioritario mettere in sicurezza anziani', afferma l'assessore alla Sanità delAlessio D'. Da giovedì 4 marzo partiranno le prenotazioni per i ...C'è il rischio di chiusura per le scuole del? ' Il rischio c'è sempre , perché dipende da come corre il virus. Noi speriamo di no, ma il ... Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'...Coronavirus nel Lazio, scuole a rischio. «Il rischio c'è sempre perché dipende da come corre il virus». Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato rispondendo a chi gli chiedeva se ...Roma - "Questa settimana sara' importante per la campagna vaccinale. Giovedi' apriremo le prenotazioni online anche alla categoria dei super fragili.