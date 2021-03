L’avvocato della moglie di Cutolo: “Esposto alla Procura per le esequie” (Di lunedì 1 marzo 2021) NAPOLI – “Sto per presentare un esposto-denuncia al Procuratore della Repubblica di Parma, firmato dalla moglie di Raffaele Cutolo, Immacolata Iacone, affinché la Procura di Parma valuti se, come io credo, sono stati consumati dei reati nella gestione della vicenda successiva alla morte di Cutolo. Basti pensare che due giorni dopo la sua morte, un magistrato di Parma titolare che ha disposto l’autopsia sul corpo dell’ex boss, ha individuato i criteri per consentire alla moglie di Cutolo e alla figlia 13enne Denise di porgere l’estremo saluto al congiunto. Disponendo che le due donne non si avvicinassero alla salma, non potessero porre sul feretro alcun oggetto: non un fiore, non una corona, non un’immagine sacra. Inoltre, che la visita fosse a distanza e alla presenza di più operatori delle forze dell’ordine come se le due donne rappresentassero chissà quale pericolo“. Queste le parole di Gaetano Aufiero, storico legale di Cutolo e oggi della sua famiglia, nel corso di ‘Crimini e Criminologia’ su Cusano Italia TV.LEGGI ANCHE: È morto il boss della camorra Raffaele Cutolo, aveva 79 anni Morte Raffaele Cutolo, Maresca: “Preferisco onorare le sue vittime”Morto boss Raffaele Cutolo, Saviano: “Fu più potente di un primo ministro” Leggi su dire (Di lunedì 1 marzo 2021) NAPOLI – “Sto per presentare un esposto-denuncia al Procuratore della Repubblica di Parma, firmato dalla moglie di Raffaele Cutolo, Immacolata Iacone, affinché la Procura di Parma valuti se, come io credo, sono stati consumati dei reati nella gestione della vicenda successiva alla morte di Cutolo. Basti pensare che due giorni dopo la sua morte, un magistrato di Parma titolare che ha disposto l’autopsia sul corpo dell’ex boss, ha individuato i criteri per consentire alla moglie di Cutolo e alla figlia 13enne Denise di porgere l’estremo saluto al congiunto. Disponendo che le due donne non si avvicinassero alla salma, non potessero porre sul feretro alcun oggetto: non un fiore, non una corona, non un’immagine sacra. Inoltre, che la visita fosse a distanza e alla presenza di più operatori delle forze dell’ordine come se le due donne rappresentassero chissà quale pericolo“. Queste le parole di Gaetano Aufiero, storico legale di Cutolo e oggi della sua famiglia, nel corso di ‘Crimini e Criminologia’ su Cusano Italia TV.LEGGI ANCHE: È morto il boss della camorra Raffaele Cutolo, aveva 79 anni Morte Raffaele Cutolo, Maresca: “Preferisco onorare le sue vittime”Morto boss Raffaele Cutolo, Saviano: “Fu più potente di un primo ministro”

