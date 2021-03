Lauro | De Angelis | Ibra e l' infermiera simbolo del Covid-19 Dentro la 1° serata di Sanremo

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 1 marzo 2021) La platea diresterà vuota ma il palco dell’Ariston, nel rispetto del distanziamento sociale, si preannuncia ricco di ospiti e cantanti in gara già dalla prima. Non si può non iniziare dalla competizione che presenta tredici cantanti su ventisei: Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce Dimartino, Coma Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè. Tra i giovani i protagonisti saranno Avincola, Elena Faggi, Folcast, Gaudiano. Non mancheranno ovviamente i grandi ospiti in quella che si annuncia come una lunga e riccad’esordio. Diodato (vincitore lo scorso anno con “Fai rumore”), Loredana Bertè, l’della pandemia Alessia Bonari, la banda della Polizia di Stato con la violinista russa Olga Zakharova e il ...