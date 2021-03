Laura Pausini vince il Golden Globe per la canzone del film ambientato a Bari "Io sì/Seen" (Di lunedì 1 marzo 2021) “Grazie mille”. Le prime parole di Laura Pausini. “Io sì/Seen” da lei interpretata è la miglior canzone originale di film, nella settantottesima edizione del Golden Globes. È il brano del film “La vita davanti a sé” ambientato a Bari, protagonista Sofia Loren, regia di Edoardo Ponti. L'articolo Laura Pausini vince il Golden Globe per la canzone del film ambientato a Bari <small class="subtitle">"Io sì/Seen"</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 1 marzo 2021) “Grazie mille”. Le prime parole di. “Io sì/” da lei interpretata è la migliororiginale di, nella settantottesima edizione dels. È il brano del“La vita davanti a sé”, protagonista Sofia Loren, regia di Edoardo Ponti. L'articoloilper ladel "Io sì/" proviene da Noi Notizie..

