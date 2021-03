Laura Pausini Golden Globe, miglior canzone originale per il film Nomadland: ” Non ci posso credere” (Di lunedì 1 marzo 2021) Golden Globe a Laura Pausini con la sua Io sì, premio per la miglior canzone originale del 2020 alla 78esima edizione dei prestigiosi riconoscimenti assegnati dalla Hollywood Foreign Press. L’artista confeziona un’altra straordinaria pagina della sua carriera, e la sua reazione corre sui social. Laura Pausini vince il Golden Globe Si intitola Io sì (Seen), dal film La vita davanti a sé, di Edoardo Ponti, la canzone che ha portato Laura Pausini a conquistare il Golden Globe come miglior brano del 2020. Un trionfo accolto dall’artista con una esplosione di gioia su Instagram, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 marzo 2021)con la sua Io sì, premio per ladel 2020 alla 78esima edizione dei prestigiosi riconoscimenti assegnati dalla Hollywood Foreign Press. L’artista confeziona un’altra straordinaria pagina della sua carriera, e la sua reazione corre sui social.vince ilSi intitola Io sì (Seen), dalLa vita davanti a sé, di Edoardo Ponti, lache ha portatoa conquistare ilcomebrano del 2020. Un trionfo accolto dall’artista con una esplosione di gioia su Instagram, ...

