Laura Pausini entra tra le leggende della musica. Golden Globe per la migliore canzone (video) (Di lunedì 1 marzo 2021) Per troppo tempo snobbata dalla stampa italiana che le ha preferito le cantanti da Concertone del primo maggio o "impegnate" sul carrozzone della sinistra, Laura Pausini diventa la cantante italiana più famosa del mondo vincendo il Golden Globe per la migliore canzone originale con Io sì (Seen). L'annuncio è stato dato nel corso della cerimonia di premiazione della Hollywood Foreign Press. Il brano, frutto della collaborazione tra Pausini, Diane Warren e Nicolò Agliardi, è la colonna sonora del film 'La vita davanti a sé' di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Nel corso della diretta sulla Nbc la cantante ha detto "grazie mille", ma poco dopo sul suo profilo instagram, in inglese, ...

