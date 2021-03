Laura Pausini ambasciatrice della musica italiana nel mondo trionfa ai Golden Globe Awards 2021 (Di lunedì 1 marzo 2021) Laura Pausini trionfa ai Golden Globe Awards 2021. Il prezioso riconoscimento è stato conquistato all’alba di oggi, durante la cerimonia virtuale trasmessa sul canale americano NBC da Los Angeles. La cantante italiana più famosa nel mondo, vince nella categoria Miglior canzone originale insieme a Diane Warren e Niccolò Agliardi con IO SI (Seen) (Atlantic/Warner), best original song del film Netflix The Life Ahead/La vita davanti a sé, primeggiando su brani come Speak Now da Quella notte a Miami e Hear My Voice dal film Il processo ai Chicago 7. Ancora una volta l’artista porta alto il nome dell’Italia nel mondo, stabilendo un nuovo record e aggiungendo al suo palmares il Golden Globe ... Leggi su domanipress (Di lunedì 1 marzo 2021)ai. Il prezioso riconoscimento è stato conquistato all’alba di oggi, durante la cerimonia virtuale trasmessa sul canale americano NBC da Los Angeles. La cantantepiù famosa nel, vince nella categoria Miglior canzone originale insieme a Diane Warren e Niccolò Agliardi con IO SI (Seen) (Atlantic/Warner), best original song del film Netflix The Life Ahead/La vita davanti a sé, primeggiando su brani come Speak Now da Quella notte a Miami e Hear My Voice dal film Il processo ai Chicago 7. Ancora una volta l’artista porta alto il nome dell’Italia nel, stabilendo un nuovo record e aggiungendo al suo palmares il...

