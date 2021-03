L’Atalanta con Maehle e Gosens ha rimesso le ali per la Champions (Di lunedì 1 marzo 2021) Dall’amarezza Real alle gioie della zona Champions: L’Atalanta, che per qualche illustre dirigente di altri club non avrebbe meritato di giocare in Champions, si sta guadagnando sul campo i gradi per restare nella Coppa più prestigiosa. Tre vittorie consecutive possono essere anche solo un dato statistico, ma intanto la terza arriva sul campo di una squadra da sempre insidiosa per i nerazzurri, già battuti all’andata dalla Samp. Ed era stata rivincita, alla grande, anche sul Napoli. La Dea va di corsa e in tre partite risale dal sesto/settimo al terzo/quarto posto: alla 21esima giornata la classifica diceva Milan 49, Inter 47, Juve 42, Roma e Lazio 40, Napoli e Atalanta 37. Ora Inter 56, Milan 52, Juventus e Atalanta 46, Roma 44, Napoli e Lazio 43. Meglio anche dell’anno scorso, un punto in più e allora però il distacco dalle prime tre ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 marzo 2021) Dall’amarezza Real alle gioie della zona, che per qualche illustre dirigente di altri club non avrebbe meritato di giocare in, si sta guadagnando sul campo i gradi per restare nella Coppa più prestigiosa. Tre vittorie consecutive possono essere anche solo un dato statistico, ma intanto la terza arriva sul campo di una squadra da sempre insidiosa per i nerazzurri, già battuti all’andata dalla Samp. Ed era stata rivincita, alla grande, anche sul Napoli. La Dea va di corsa e in tre partite risale dal sesto/settimo al terzo/quarto posto: alla 21esima giornata la classifica diceva Milan 49, Inter 47, Juve 42, Roma e Lazio 40, Napoli e Atalanta 37. Ora Inter 56, Milan 52, Juventus e Atalanta 46, Roma 44, Napoli e Lazio 43. Meglio anche dell’anno scorso, un punto in più e allora però il distacco dalle prime tre ...

