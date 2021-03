L' appello di Santarelli | ' Massima attenzione alle scuole | aspettiamo linee guida dall' Asur'

(Di lunedì 1 marzo 2021) FABRIANO - Spronare ognuno a comportarsi meglio, soprattutto in questo periodo in cui l'emergenza sanitaria torna a cavalcare e il Pronto Soccorso del Profili è affollato con notevole abbassamento ...

Corriere Adriatico

FABRIANO - Spronare ognuno a comportarsi meglio, soprattutto in questo periodo in cui l'emergenza sanitaria torna a cavalcare e il Pronto Soccorso del Profili è affollato con notevole abbassamento ...I sindaci di Fabriano, Sassoferrato, Cerreto D'Esi, Serra San Quirico e Genga rivolgono un'... I sindaci Gabriele(Fabriano), Maurizio Greci (Sassoferrato), David Grillini (Cerreto D'...Spronare ognuno a comportarsi meglio, soprattutto in questo periodo in cui l’emergenza sanitaria torna a cavalcare e il Pronto Soccorso ...Il sindaco Gabriele Santarelli: "Dobbiamo ridurre le occasioni di socialità per evitare l’ulteriore diffusione del virus". Stop fino al 5 marzo ...