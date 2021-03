L’allarme degli 007: col Covid predatori esteri scatenati per mettere le mani sulle aziende italiane (Di lunedì 1 marzo 2021) La pandemia usata da «attori esteri» come arma strategica contro l’Italia e la sua economia. È il quadro che emerge dalla relazione annuale dei Servizi di informazione e sicurezza al Parlamento. La crisi da Covid, si legge, «ha messo in luce in modo ancora più marcato la postura aggressiva di attori esteri» contro le aziende italiane. Attori che sono «determinati a conseguire posizioni di leadership commerciale e tecnologica in aderenza ad obiettivi e indirizzi di carattere geopolitico». Nella relazione si parla quindi di innalzamento dei rischi per «il Sistema Italia» e di «azioni di tipo predatorio-speculativo». L’attacco agli «asset pregiati» La congiuntura, si legge nella relazione dell’Intelligence italiana, «ha reso più concreto il pericolo che attori esteri, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021) La pandemia usata da «attori» come arma strategica contro l’Italia e la sua economia. È il quadro che emerge dalla relazione annuale dei Servizi di informazione e sicurezza al Parlamento. La crisi da, si legge, «ha messo in luce in modo ancora più marcato la postura aggressiva di attori» contro le. Attori che sono «determinati a conseguire posizioni di leadership commerciale e tecnologica in aderenza ad obiettivi e indirizzi di carattere geopolitico». Nella relazione si parla quindi di innalzamento dei rischi per «il Sistema Italia» e di «azioni di tipoo-speculativo». L’attacco agli «asset pregiati» La congiuntura, si legge nella relazione dell’Intelligence italiana, «ha reso più concreto il pericolo che attori, ...

EnricoLetta : ?? Oltre l’immaginabile! Solo un quarto degli intervistati ha da noi sentimenti neutri e positivo sulla #politica. P… - SecolodItalia1 : L’allarme degli 007: col Covid predatori esteri scatenati per mettere le mani sulle aziende italiane… - Stefano33708355 : RT @Greenpeace_ITA: La corrente del Golfo mai così debole negli ultimi mille anni per colpa dei #cambiamenticlimatici. L'allarme degli scie… - Greenpeace_Pisa : RT @Greenpeace_ITA: La corrente del Golfo mai così debole negli ultimi mille anni per colpa dei #cambiamenticlimatici. L'allarme degli scie… - LiaColombo1 : RT @Greenpeace_ITA: La corrente del Golfo mai così debole negli ultimi mille anni per colpa dei #cambiamenticlimatici. L'allarme degli scie… -