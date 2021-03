La vigilia di Reggina-Empoli: le parole dei tecnici (Di lunedì 1 marzo 2021) Marco Baroni e Alessio Dionisi hanno parlato ai microfoni alla vigilia di Reggina-Empoli, gara valida per la ventiseiesima giornata della Serie B 20/21. Cosa ha detto Baroni? Il tecnico della Reggina ha parlato del match contro la capolista Empoli. “L’Empoli è una squadra forte, ben allenata e con un organico importante che ha tecnica e velocità. Per loro parlano i numeri, hanno perso solo una volta e in situazioni particolari fra l’altro. A parole è facile batterlo, ma loro hanno recuperato sempre i risultati, hanno una grande continuità di rendimento e li rispetto molto. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, ma dobbiamo guardare avanti perché ora il campionato si fa pericoloso e per ottenere i punti che servono non dobbiamo più sbagliare“. Dopo di che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) Marco Baroni e Alessio Dionisi hanno parlato ai microfoni alladi, gara valida per la ventiseiesima giornata della Serie B 20/21. Cosa ha detto Baroni? Il tecnico dellaha parlato del match contro la capolista. “L’è una squadra forte, ben allenata e con un organico importante che ha tecnica e velocità. Per loro parlano i numeri, hanno perso solo una volta e in situazioni particolari fra l’altro. Aè facile batterlo, ma loro hanno recuperato sempre i risultati, hanno una grande continuità di rendimento e li rispetto molto. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, ma dobbiamo guardare avanti perché ora il campionato si fa pericoloso e per ottenere i punti che servono non dobbiamo più sbagliare“. Dopo di che ...

