La “strategia zero-COVID” ora ha senso? (Di lunedì 1 marzo 2021) C'è chi propone rigidi lockdown per rallentare la diffusione delle varianti del coronavirus ed evitare una nuova ondata, ma non tutti sono convinti Leggi su ilpost (Di lunedì 1 marzo 2021) C'è chi propone rigidi lockdown per rallentare la diffusione delle varianti del coronavirus ed evitare una nuova ondata, ma non tutti sono convinti

La “strategia zero-COVID” ora ha senso? Il Post La “strategia zero-COVID” ora ha senso? La loro proposta è di adottare una “strategia zero-COVID” con restrizioni piuttosto drastiche, in modo da ridurre il più possibile i contagi e tenere meglio sotto controllo la pandemia. Sostengono che ...

